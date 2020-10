Cristina Ferreira encontra-se em isolamento profilático após ter tido conhecimento que Bárbara Bandeira estava infetada com o novo coronavírus. A apresentadora recebeu a cantora, de 19 anos, no ‘Dia de Cristina’ (TVI), na quarta-feira, o que obrigou a que toda a equipa que esteve em contacto com a artista fosse para casa.