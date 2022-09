Esta sexta-feira, Cristina Ferreira completa 45 anos e quer festejar a data em grande com os amigos. A apresentadora e diretora de Ficção e Entretenimento da TVI não olhou a meios para surpreender aqueles que considera estarem sempre ao seu lado e quer que todos recordem a noite de festa pela diversão. De acordo com a revista ‘TV Mais’, Cristina Ferreira está a preparar uma espécie de Arraial da Cristina, que se irá realizar no Tapada Spot, na Tapada da Ajuda, em Lisboa.









Cristina conta com o apoio da sua agência para ajudar na organização da festa, que está marcada para dia 8, quinta-feira. A apresentadora irá receber os convidados para um jantar, depois soprará as velas do bolo à meia-noite e segue-se a festa noite dentro.

De acordo com a publicação, nos convites enviados Cristina Ferreira fez referência a um dresscode: “Excentricidade, glamour e Cristina”.





No ano passado, a festa teve lugar na ilha da Madeira e Cristina juntou um grupo de amigos restrito para a acompanhar na viagem. Este ano, espera-se a presença de Manuel Luís Goucha, Bernardo Sousa, Pedro Teixeira e Ana Guiomar.