Cristina Ferreira quer levar petição contra cyberbullyng ao Parlamento

A apresentadora Cristina Ferreira quer levar a petição contra o cyberbullyng ao Parlamento. Foi através do seu novo livro que a diretora de entretenimento da TVI levou o tema a discussão no Jornal das 8."Já está criada a petição. O objetivo é levar o tema à Assembleia da República para que da discussão se perceba a necessidade de aplicar a lei ou até da criação de novas leis. Alguma coisa há de mudar", anunciou Cristina na rede social Instagram.A petição "Contra o ódio e a agressão gratuita na internet", lançada este domingo, conta já com mais de 43 mil assinaturas.