Apresentadora fez proposta a Rui Oliveira para ir para a SIC.

08:41

Cristina Ferreira terá aliciado Rui Oliveira, marido de Manuel Luís Goucha, para integrar a equipa de repórteres do seu novo programa da antena da SIC. De acordo com a revista TVMais, a ‘saloia da Malveira’ até terá convidado o empresário para uma reunião com a produtora responsável pelo formato, que estreia em janeiro do próximo ano.