A data especial exigia uma indumentária a rigor e Cristina Ferreira, que celebrou na sexta-feira 45 anos, não deixou nada ao acaso. Um vestido totalmente transparente, que deixou pouco à imaginação, foi o look escolhido para entrar nos 45 anos a preceito. Habituada a brilhar em televisão, não perdeu a oportunidade de marcar a diferença e roubar as atenções com a escolha arrojada.