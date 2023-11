Costuma-se dizer que os opostos se atraem. Pois Cristina Ferreira acredita que este é o segredo da “fórmula de sucesso” que forma com José Eduardo Moniz. A apresentadora subiu na quarta-feira ao palco da Web Summit, em Lisboa, para falar sobre inteligência artificial (IA) e, pelo meio, assumiu as diferenças que a separam do diretor-geral da TVI, dizendo que ele é “de números” e ela é “a emoção”.









Ver comentários