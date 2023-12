O julgamento de Cristina Ferreira está a demorar mais tempo do que o inicialmente previsto pela juíza a quem foi entregue o caso. Tudo porque, nas últimas sessões, já este mês, se registaram atrasos na audição de testemunhas, o que empurrou as alegações finais para janeiro, sabe o CM.



Assim sendo, e uma vez que poderão decorrer várias semanas entre à última sessão e à leitura da sentença, esta só deverá ser conhecida na primavera do próximo ano.









