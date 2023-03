Cristina Ferreira assumiu o cargo de diretora de Entretenimento e Ficção da TVI em 2020, depois de ter abandonado funções na SIC. À época, as negociações com a Media Capital levaram a apresentadora da Malveira a auferir 200 mil euros de ordenado. Porém, atualmente o cenário mudou e Cristina Ferreira sofreu uma redução abrupta no vencimento mensal.









Ver comentários