Numa altura em que se prepara para ver decidido um processo que se arrasta há mais de dois anos, e no qual arrisca perder muitos milhões de euros, Cristina Ferreira, de 45 anos, está mais sozinha do que nunca.



É que, na semana em que foi revelado pelo ‘Correio da Manhã’ que a SIC decidiu reduzir o valor da indemnização exigida à apresentadora por quebra "abrupta" e unilateral de contrato, a TVI demarcou-se publicamente de uma possível ajuda à sua diretora e acionista no pagamento de qualquer valor que seja apurado pelo tribunal, assegurando que nunca foi dito que a estação de Queluz de Baixo vai pagar qualquer montante no âmbito desta guerra judicial.









