A poucos dias de se estrear a solo no horário nobre da TVI na condução do programa 'A Tua Cara Não Me É Estranha', Maria Cerqueira Gomes revelou que estava à espera de uma mensagem da rival Cristina Ferreira, que também já esteve à frente o programa.Para espanto de todos, durante o 'Programa da Cristina' desta sexta-feira, a estrela da SIC decidiu enviar uma mensagem à rival televisiva.