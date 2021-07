Cronista põe a nu ‘podres’ de rei emérito Juan Carlos

O rei emérito espanhol Juan Carlos está exilado na Arábia Saudita, mas a sua figura continua a assombrar a família real. Os dramas são vários. A morte acidental do irmão Alfonso Borbón, aos 15 anos, é um deles - o monarca é apontado com o principal culpado pela tragédia. Tudo aconteceu em 1956, no Estoril, quando os dois brincavam com uma arma e esta disparou acidentalmente."Aquele incidente destruiu a família", apontou Pilar Eyre, autora de ‘Eu, o rei - A escandalosa vida de Juan Carlos de Espanha’, à ‘Flash!’, sublinhando que as consequências da tragédia perduram até hoje. "Um grande amigo do rei, António Aroso, contou-me que, não há muitos anos, entrou no escritório de Juan Carlos e encontrou-o com uma fotografia do irmão na mão e cheio de lágrimas."