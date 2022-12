A investigação à morte da cantora Claudisabel, falecida após o condutor de um Audi A4 ter embatido no Smart da artista na madrugada de 19 de dezembro, na berma da A2, em Alcácer do Sal, está fechada num gabinete. O Correio da Manhã sabe que os militares do Núcleo de Investigação de Acidentes da GNR de Grândola estão a usar um programa informático, chamado ‘PCCrash’, para reconstituir o sinistro, e assim apurar eventuais culpas do homem, de 50 anos, que chocou contra a viatura de Claudisabel.









