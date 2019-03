Cuca Roseta sensual em férias de luxo no Dubai

Fadista passou alguns dias no paraíso e aproveitou o bom tempo.

Por Isabel Laranjo | 01:30

Casada com o preparador físico João Lopo, que se encontra ao serviço do Wolverhampton, Cuca Roseta passa temporadas sem estar com o marido. As carreiras de ambos assim o impossibilitam, mas, sempre que podem, um ou outro visitam-se. Desta vez, foi a fadista a viajar para Inglaterra, com os filhos, Lopo, de uma relação anterior, e Benedita, para passar alguns dias em família.Aproveitando uma folga no seu calendário de espetáculos, a artista ainda teve tempo para uma escapadela até ao Dubai, antes de partir para Inglaterra, esperando pela melhor altura para estar com João Lopo, também devido aos seus compromissos profissionais no clube mais português de ‘terras de sua majestade’.