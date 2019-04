Fadista está a aproveitar uns dias nas Caraíbas e exibe fotografias nas redes sociais que estão a fazer suspirar os fãs.

A fadista portuguesa rumou até às Bahamas, nas Caraíbas, numa viagem de trabalho. No entanto, mesmo com todos os compromissos profissionais consegue tirar tempo para desfrutar do Sol e das paisagens paradisíacas do arquipélago.A artista de 37 anos não tem hesitado em partilhar momentos dos passeios, dos banhos de Sol e dos mergulhos com os seus seguidores nas redes sociais.