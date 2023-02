Numa altura em que se mede o valor da celebridade pelo número de seguidores nas redes sociais, importa que se diga que Pamela Anderson tinha um milhão no Instagram em 2021, quando anunciou que desistia das plataformas; Georgina Rodrigues quase 40 milhões. No final dos anos oitenta, ainda a mulher de Cristiano Ronaldo não tinha nascido, quando não havia redes sociais e os filmes eram gravados em cassetes VHS, o Mundo rendia-se àquela que hoje em dia aparece como “atriz, ativista e mãe dedicada”, além de autora de uma série documental na Netflix em que revela, pela primeira vez, que foi vítima do abuso sexual de uma ama e de um homem mais velho.









