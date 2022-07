Desde o final do ‘Big Brother Famosos’ (TVI) que Cristina Ferreira e Bernardo Sousa se tornaram inseparáveis. Recentemente, o piloto e a apresentadora da TVI estiveram três dias juntos no Algarve, devido à festa de verão do canal.



Segundo a ‘TV Guia’, a relação de cumplicidade entre os dois gerou um clima de mal-estar entre os fãs de Bruna Gomes, namorada do piloto, numa altura em que a influencer estava no Brasil.









