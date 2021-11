Catarina Jacob, irmã gémea de Raquel Jacob, tem feito subir as temperaturas nas suas redes sociais com as fotografias sensuais que tem publicado. A cunhada do futebolista José Sá já tinha mostrado o seu lado ousado e provocador numa sessão fotográfica que tinha protagonizado com a irmã, mas na viagem que fez até às Maldivas deixou os fãs ainda mais hipnotizados com as suas curvas escaldantes.