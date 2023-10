Da carruagem ao corte do bolo com uma espada: Tudo sobre o casamento da Infanta D. Maria Francisca em Mafra

Milhares de pessoas juntaram-se, este sábado, para assistir ao casamento da Infanta D. Maria Francisca de Bragança e o advogado Duarte Sousa Martins na Basílica do Palácio Nacional de Mafra.



Na cerimónia estiveram presentes representantes de várias famílias monárquicas europeias, bem como Carlos Moedas, Pedro Santana Lopes, Pedro Passos Coelho e ainda Marcelo Rebelo de Sousa.





Este é o primeiro casamento real desde o casamento de D. Duarte Pio e D. Isabel de Herédia, que aconteceu há 28 anos. Tal como aconteceu nessa altura, também o casamento da filha dos duques de Bragança teve a presença do povo, com cadeiras portáteis, chapéus e bandeiras com o símbolo monárquico na mão.





A noiva chegou à Basílica numa carruagem do século XVIII, acompanhada pelo pai, e percorreu o altar numa passadeira vermelha. A cerimónia foi presidida pelo Cardeal D. Manuel Clemente.



À saída, a Infanta e o marido cumprimentaram o povo e cortaram o primeiro bolo da festa, cortado com uma espada e distribuído por todos os que assistiam à cerimónia.

Cerca de 1200 convidados seguiram para o Convento de Mafra, onde decorre o Copo de Água, com um menu focado na gastronomia tradicional portuguesa.