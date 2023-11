A novela ‘Papel Principal’, da SIC, estreou a 25 de setembro e já tem fim previsto. O CM sabe que Daniel Oliveira, diretor de programas do canal de Paço de Arcos, informou o elenco na passada segunda-feira, 20, de que o projeto irá terminar, tendo apenas mais um mês de gravações. Têm sido noticiadas várias alterações no elenco para uma segunda temporada, mas a verdade é que a SIC e a SP Televisão decidiram acabar já com este projeto devido às baixas audiências.









