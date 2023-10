Daniela Melchior disponível para nova relação

As notícias dos últimos dias que dão conta de uma aproximação entre Daniela Melchior e José Condessa, ambos de 26 anos, vieram levantar dúvidas sobre a atual situação amorosa da atriz, que tem feito sucesso em Hollywood.



Muito reservada no que diz respeito à vida pessoal, a atriz nunca falou sobre as suas relações (questionada em maio, na RFM, sobre se estava solteira, disse que não podia “confirmar nem desmentir, por razões de segurança”) - mas sabe-se que namorou vários anos com o modelo Tiago Severo.









Ver comentários