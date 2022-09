David Beckham espera mais de 12 horas na fila para ver urna de Isabel II. Veja as imagens

A estrela do futebol internacional, David Beckham disse, esta sexta-feira, que esperou mais de 12 horas para prestar a sua homenagem à falecida rainha Isabel II.



Em entrevista ao canal norte-americano ITV News, Beckham contou ter tomado café, comido batatas fritas e donuts com as pessoas que o acompanhavam na fila e disse estar em representação dos seus avós, da sua família "e obviamente para celebrar (a vida da monarca) com todos os outros presentes".

"Este é um dia difícil para a nação e difícil para o mundo inteiro, porque penso que todos estão a sentir o momento", disse o ex futebolista. "Os nossos pensamentos estão com a família real".



Beckham disse, à ITV News, que se juntou à fila, que esta sexta-feira serpenteia pelo centro de Londres, "muito cedo": "Pensei que ao vir às duas da manhã, seria um pouco mais calmo, mas estava errado".

David Beckham enters Westminster Hall in tears and pays his respects to Queen Elizabeth II - 13 hours on the line.

DUP was disrespectful and cut the line. .@duponline it's quite & respectful. Not quite, we'll cut in here. #ActionsSayMoreThanWords#ShameOnDUP #RIPQueenElizabeth pic.twitter.com/Iy4PZvK1Uh