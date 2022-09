David Beckham recusou passar à frente na fila para homenagear a rainha Isabel II

Escondido entre a multidão, David Beckham esperou mais de 13 horas para prestar homenagem à rainha Isabel II, esta sexta-feira, apesar de lhe ter sido oferecida a oportunidade de passar à frente da fila.Vestido com um fato preto, um boné e uma máscara cirúrgica, Beckham , de 47 anos, juntou-se aos milhares de pessoas na fila para visitar a urna de Isabel II, desde as 2h da manhã.O jornal britânico Daily Mail revelou que Beckham foi convidado a ver a urna da monarca por um deputado, que podia levar ao local até quatro convidados e passar à frente na fila. No entanto, o ex futebolista recusou a oferta e justificou que o seu avô, Joseph West, que era admirador da família Real, teria ficado desapontado.Após esperar na fila durante mais de 13 horas, Beckham pareceu "emocionado" ao passar pela urna da rainha, para prestar homenagem e apareceu depois a limpar uma lágrima do canto do olho, referiu o Daily Mail.Como capitão da equipa da seleção de futebol de Inglaterra, Beckham encontrou-se várias vezes com a rainha e foi condecorado pela monarca quando recebeu a Ordem do Império Britânico, em 2003.