David Carreira desvaloriza críticas após dança sensual para fã em concerto

"Nem sempre podes agradar a toda a gente", disse David Carreira sobre as críticas que lhe foram dirigidas depois de ter feito uma dança sensual para uma fã em palco, durante um concerto na Super Bock Arena, no Porto.Alguns fãs classificaram o seu comportamento como "uma falta de respeito" para com a namorada, Carolina Carvalho, que está à espera do primeiro filho com o cantor. "São aquelas coisas às quais não ligo muito", continuou, numa entrevista ao site ‘Notícias ao Minuto’."Esse momento com a fã é algo que fiz no início da minha carreira e que depois deixei de fazer durante uns anos", acrescentou.