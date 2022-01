Regressado a Portugal depois de umas férias paradisíacas no México com a namorada Carolina Carvalho, e com os amigos Kelly Bailey e Lourenço Ortigão, David Carreira recebeu uma má notícia: os concertos que tanto ansiava em França e no Luxemburgo foram adiados devido à pandemia.“Com as medidas a apertar em toda a Europa vamos ser forçados a adiar os concertos de Paris e Luxemburgo”, começou por escrever.