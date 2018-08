David Carreira partilha vídeo a explicar dança polémica

"Sobre toda a polémica que houve a sair do carro. Se quiserem fazer um vídeo destes façam-no com segurança".

18:06

David Carreira utilizou esta tarde as redes sociais para agradecer as 2,5 milhões de visualizações da sua nova música, ao volante de um motociclo, num parque de estacionamento.No fim do trajeto, o artista aproveitou também para explicar a polémica onde se viu envolvido, após ter aderido ao 'desafio' de sair de um carro em movimento, a dançar. Sobre toda a polémica que houve em relação ao meu vídeo ao sair do carro (...) se quiserem fazer um vídeo destes, façam-no como eu fiz agora:em segurança", pode ouvir-se no vídeo partilhado.