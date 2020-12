Obrigado pela força, pelo apoio e por todas as homenagens lindas", pode ler-se no Instagram do artista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por David Carreira (@davidcarreiraoficial)

David Carreira quebrou esta segunda-feira o silêncio sobre a morte da irmã Sara Carreira.O músico publicou uma mensagem nas redes sociais. "