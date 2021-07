De Edith Piaf a Barbra Streisand: Conheça as músicas favoritas do Príncipe Carlos

A revelação foi feita este domingo como forma de agradecimento aos voluntários e profissionais do serviço nacional de saúde (NHS) do Reino Unido que ajudaram no combate à pandemia.

O Príncipe de Gales contou ao programa "Músicas e Memórias", da estação de rádio dos 180 hospitais aderentes, as músicas que mais vontade lhe davam de dançar, que serão conjugadas numa playlist na aplicação de música Spotify.

A lista conta com 13 nomes e é tão variada que integra artistas como Diana Ross, Edith Piaf e Barbra Streisand.

Charles confessa ainda que o hit do grupo soul The Three Degrees "Givin' Up, Givin 'In" lhe costumava dar "uma vontade irresistível de se levantar e dançar", e a faixa "Lulu's Back In Town de Dick Powell" o deixa feliz porque lhe lembrava da avó, avança a BBC.

A lista:

Givin' Up, Givin' In - The Three Degrees

Don't Rain On My Parade - Barbra Streisand

La Vie En Rose - Edith Piaf

Upside Down - Diana Ross

The Voice - Eimear Quinn

The Click Song - Miriam Makeba

You're A Lady - Peter Skellern

La Mer - Charles Trenet

Bennachie - Old Blind Dogs

Lulu's Back In Town - Dick Powell

They Can't Take That Away From Me - Fred Astaire and Ginger Rogers

Tros Y Garreg/Crossing the Stone - Catrin Finch

Tydi a Roddaist - Bryn Terfel

Esta não é a primeira vez que o Príncipe de Gales fala sobre gostos musicais. Em 2018, Charles confessou o quanto gostava de ouvir Leonard Cohen.

Para além disso, o filho mais velho da rainha Isabel II afirma que está "profundamente impressionado com a dedicação demonstrada pela maravilhosa equipa do NHS e voluntários em todo o país".

Agradeceu "a grande resiliência e espírito indomável" e homenageou o "serviço inestimável" prestado pela rádio hospitalar.

"Nos tempos atuais, quando lidamos com o efeito desta pandemia terrível, o papel da rádio hospitalar tem sido ainda mais importante, e eu sei que tem sido de um valor incomensurável para ligar as pessoas, fornecer conforto e companhia, e elevar o ânimo das pessoas quando necessário ", conclui.