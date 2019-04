Atriz e Pedro Teixeira mantêm uma relação discreta há cerca de quatro anos. O anel utilizado na mão direita levantou rumores de um possível casamento.

Sara Matos aventurou-se numas férias no Quénia, sem Pedro Teixeira. Entre os vídeos e fotografias que tem partilhado com os fãs nas redes sociais, um detalhe chamou a atenção: um anel na mão direita que exibe em grande plano.A aliança não passou despercebida aos olhos mais atentos e levantou a suspeita de um possível noivado, uma vez que a atriz mantém uma relação com Pedro Teixeira há cerca de quatro anos.