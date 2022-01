"De humildade ele não tem mesmo nada": Nel Monteiro arrasa Leandro

Nel Monteiro fez um longo comunicado no Facebook onde acusou Leandro, atual concorrente do Big Brother Famosos, de ingratidão e falta de humildade.O cantor de música popular portuguesa referiu que é o "verdadeiro padrinho musical" de Leandro e que foi ele que o apoiou no início da carreira."Nem dinheiro tinha para os transportes", pode ler-se no comunicado onde Nel Monteiro acrescentou que foi em sua casa que Leandro passou muitos dias no início do seu percurso musical.O "padrinho" aconselhou os portugueses a não acreditarem no que Leandro diz, porque "de humildade ele não tem mesmo nada".