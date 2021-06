O caso Mayorga pode sofrer um novo revés, depois de Kathryn ter exigido 65 milhões de euros a Cristiano Ronaldo. É que os advogados do craque querem impedir que a defesa de Kathryn Mayorga use documentos determinantes no processo, que alegam terem sido obtidos de forma ilegal e que, por isso, não são válidos em tribunal.De acordo com o site norte-americano ‘Radar Online’, as provas em causa foram roubadas por um pirata informá...