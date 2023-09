Margarida Corceiro esteve à conversa com Daniel Nascimento para o programa ‘Noite das Estrelas’, da CMTV, no evento de inauguração da nova loja de Luís Borges.



O comentador da CMTV ‘apertou’ com a jovem, de 20 anos, sobre a sua vida amorosa. Começou por questionar sobre João Félix, de 23 anos.



"Somos amigos, vamos continuar a ser amigos, gosto muito dele e é isso", disse a estrela da TVI.









