Demi Lovato anuncia que não se identifica com género masculino ou feminino

A cantora norte americana Demi Lovato revelou que não se identifica como binária e vai mudar os seus pronomes. O anúncio foi feito esta quarta-feira, nas redes sociais, com a publicação de um vídeo que explica o porquê desta decisão.

"Estou muito feliz por partilhar isto com vocês", começou por dizer. "Estou orgulhosa por vos revelar que me identifico como não binária e vou oficialmente mudar os meus pronomes para ´they/them`". A cantora explica ainda que esta mudança começou durante o último ano e que tem "feito algum trabalho de cura e auto-reflexão" e foi assim que pensou sobre a sua identidade de género.

"Ainda estou a aprender a expressar-me" confessa, e "não me considero especialista ou porta-voz".

Demi Lovato já tinha declarado a sua bissexualidade e que tinha cortado o cabelo curto para se libertar de "normas de género e sexualidade" impostas pela sociedade. No documentário sobre a vida da cantora lançado em março, Demi fala sobre o antigo vício das drogas e a jornada até se livrar delas e de como foi "deixada para morrer" depois de abusada sexualmente por um traficante de heroína.

Pessoas não binárias não se identificam com o género feminino ou masculino e tendem a adotar pronomes neutros, como "ile", "elu", "el" e derivados, e substituem as vogais "a/o" no fim de palavras, como adjetivos, com "e" (lindo- linde). Demi Lovato não é a primeira pessoa a fazer este anúncio. Outros famosos como Sam Smith, Miley Cyrus, Cara Delevingne e Ruby Rose já tinham anunciado publicamente o mesmo.