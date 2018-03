Demi Lovato comemora seis anos longe das drogas

Demi Lovato partilhou com os fãs a comemoração de uma data muito especial para si. A cantora, de 25 anos, está sóbria há seis anos e afirma estar bastante agradecida pela recuperação após vários anos de dependências de drogas.

"Hoje é um dia muito especial para mim... Estou oficialmente a celebrar seis anos de sobriedade! Estou muito grata à minha família, amigos e @castcenters por fazerem parte da minha caminhada. Grande parte da minha recuperação foi aprender a amar-me e a retribuir", escreveu a artista norte-americana no Twitter.

Atualmente a cantora é um exemplo de superação para muitos fãs e não tem receio em partilhar alguns dos piores momentos vividos durante a dependência.

Demi Lovato vai marcar presença na edição deste ano do Rock in Rio Lisboa e são já esperados milhares de pessoas para ver o espetáculo da artista que começou a carreira na Disney.







Today is a very special day for me... I'm officially celebrating 6 years of sobriety!! I'm so thankful to my family, friends and @castcenters for being a part of this journey. A huge part of my recovery was learning to love myself and to give back to others.