Há contradições nos depoimentos dos quatro arguidos no processo de investigação à morte de Sara Carreira, a 5 de dezembro de 2020, na A1, citados no relatório da investigação levada a cabo pela GNR.Apurou-se que o primeiro embate aconteceu às 18h43m44s: o Volvo da fadista Cristina Branco embateu no Volkswagen Passat de Paulo Neves.