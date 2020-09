Depois da polémica foto íntima onde expõe pénis, Chris Evans assume vergonha

Depois da primeira reação após se ter tornado no tópico mais falado nas redes sociais durante o fim de semana que passou, Chris Evans deu a primeira entrevista.



Acidentalmente, o ator de 'Capitão América' partilhou com o mundo... uma fotografia dos seus genitais. A fotografia do pénis estalou a polémica e o ator assume agora ter sentido vergonha do sucedido. Porém, aproveitou a atenção que obteve para apelar aos americanos que não votassem em Donald Trump.



A isto se chama fazer limonada quando a vida dá limões, assumiu Evans. "Foi um fim de semana interessante e cheio de lições aprendidas. É constrangedor, mas temos que saber lidar", explicou.



"Devo dizer que tenho fãs fantásticos que realmente me apoiaram. Isso foi muito, muito bom", afirmou ainda.



No Twitter, o ator recebeu ainda o apoio de alguns amigos e familiares. Mark Ruffalo, ator que interpreta Hulk, brincou: "Mano, enquanto Trump estiver no cargo, não há NADA que possas fazer para te envergonhares".



O ator pediu aos fãs que não partilhassem a fotografia, que foi rapidamente eliminda do perfil de Instagram de Evans, e que, em vez disso, publicassem 'memes' engraçados.