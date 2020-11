Depois de perder processo em tribunal, Johnny Depp agradece prémio com fotografia... atrás das grades

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por EnergaCAMERIMAGE (@camerimage.festival)

Depois de ter perdido uma batalha judicial contra o grupo de media que detém o jornal britânico The Sun, que o apelidou de "agressor de mulheres", Johnny Depp recebeu um prémio atribuído pelo festival Cameraimage, na Polónia, e agradeceu a distinção de uma forma bastante polémica.O ator, que recentemente foi dispensado da saga Fantastic Beasts, do universo de Harry Potter, onde desempenhava o papel de Grindelwald, agradeceu este prémio com uma fotografia onde surge atrás das grades a segurar o troféu na mão, nas Bahamas.Tendo em conta os últimos acontecimentos envolvendo a justiça, a publicação não foi bem recebida nas redes sociais, onde rapidamente se levantaram vários comentários a criticar a postura do ator.Na carta que escreveu à organização do festival, Depp disse estar "honrado" com a distinção.