Depois de revelações chocantes sobre violação e overdose, Demi Lovato admite ser pansexual

"Estou tão livre agora e parte do motivo é que eu antes era super fechada", afirmou.Com um passado ligado à religião, Demi Lovato referiu que sempre se sentiu envergonhada em admitir as suas orientações, o que a impediu de "explorar qualquer atração que sentisse por uma mulher, quando era adolescente".Recorde-se que Demi Lovato revelou num documentário no Youtube que era viciada em drogas e que fora violada pelo traficante, que lhe vendia heroína, em 2018. Ainda durante este mês, um documentário sobre a artista dava conta de que a jovem perdera a virgindade aos 15 anos com o namorado da altura , com quem mantinha uma relação agressiva.Recentemente, a cantora de 28 anos (que ficou conhecida no canal da Disney) estava noiva de Max Ehrich, mas acabaram o relacionamento quase meses depois do pedido de casamento.