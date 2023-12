“Depois disto, não ficou a amizade”: Luciana Abreu conta tudo sobre separação de Moura Caetano

A separação de João Moura Caetano foi revelada por Léo Caeiro no ‘Manhã CM’, da CMTV, e agora acedeu dar esta primeira grande entrevista. O que pode contar? Foi traída?Estou muito habituada a que comentem a minha vida como se a vivessem, de certa maneira fico pasmada com comportamentos que adotam para descredibilizar-me, sem medo de terem uma apoplexia, gritam e ficam descompostos para afirmar situações que não viveram, mas que pensam que assim é… Esta foi mesmo a primeira, por isso mesmo foi a primeira vez que falei, ao contrário do que dizem para criar fama de durões.









