Amber Heard acusa novamente Johnny Depp

de abusos e violência física na primeira entrevista que deu após o veredito do caso de difamação contra o ator, no programa 'Today Show' da NBC. De acordo com o Daily Mail, as declarações que fez na entrevista são motivo para um terceiro processo em tribunal. "Até ao dia da minha morte, manterei cada palavra do meu testemunho", referiu a atriz.



Heard afirmou que não se importa com o que cada um pensa sobre ela ou sobre se passou dentro da privacidade da sua própria casa. "Mesmo quem tem a certeza que eu mereço este ódio, mesmo se pensarem que estou a mentir, não podem olhar-me nos olhos e dizer que acham que houve uma representação justa nas redes sociais. Não me podem dizer que acham que isto foi justo", acrescentou.