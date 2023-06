Ricardo Seguro Pereira, de 37 anos, era conhecido no mundo da televisão como um profissional de mão-cheia, que colecionava amigos pelos sítios onde trabalhava.



Foi também por isso que, na passada terça-feira, 30 de maio, apanhou todos de surpresa com a notícia da sua morte. Aliás, foi Bárbara Guimarães, apresentadora com quem trabalhou no ‘E Agora o Que é Que Eu Faço’, da SIC Mulher, em 2017, que revelou a tragédia no Instagram.









Ver comentários