Depois de alguns ex-concorrentes de reality shows terem garantido que passaram fome na gala de aniversário da TVI, uma nova polémica associada ao evento rebenta. Uma festa que se realizou após a gala, no passado domingo, ficou marcada por momentos de tensão.



Bruno Almeida, ex-concorrente do ‘Big Brother’, afirma ter sido atacado por outro colega do reality show.









