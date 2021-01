"Desejo-te muito sucesso": Fátima Lopes responde a mensagem de Cristina Ferreira após saída da TVI

de forma tranquila e entusiasta", tendo escolhido um formato para a mesma que "todos adoraram".





No entanto, revela que "infelizmente, os advogados da Fátima e da TVI não chegaram a acordo e a Fátima sai da estação".



Cristina termina a publicação no Instagram desejando o melhor à colega de profissão: "Espero, de coração, que continue o seu percurso de forma sólida e com muito sucesso".

A apresentadora Fátima Lopes, que está de saída da TVI após 11 anos de ligação à estação de Queluz de Baixo, já respondeu à mensagem que a Diretora de Entretenimento e Ficção do canal, Cristina Ferreira, lhe deixou no Instagram."Obrigada, Cristina. Desejo-te muito sucesso. Um beijinho grande", escreveu Fátima Lopes num comentário à publicação de Cristina Ferreira.A 'saloia da Malveira' garante que quando voltou à TVI conversou e decidiu o futuro com a apresentadora do programa 'A Tarde é Sua' "