Numa altura em que se fala da falência de uma das mais icónicas marcas do mundo da moda, a Victoria’s Secret conhece mais um revés no seu prestígio.De hoje em diante, o desfile anual da marca norte-americana vai deixar de ter transmissão televisiva.Em causa estão as quebras nas audiências registas nos últimos anos, que os especialistas vão explicando pela falta de diversidade das modelos e das propostas.