A 58ª edição da ModaLisboa trouxe a habitual dose de irreverência, ousadia e glamour à capital.As passerelles estendem-se para os criadores nacionais apresentarem as propostas para o próximo outono/inverno, no Hub Criativo do Beato. Béhen, a forma como a criadora Joana Duarte se apresenta, mostrou as suas propostas na sexta-feira num desfile marcado pela elegância e excentricidade das transparências.