O último dia da 58ª edição da ModaLisboa ficou marcado pela apresentação de propostas arrojadas para o próximo outono/inverno. O criador Dino Alves teve a honra de fechar o certame e inspirou-se no ‘Street Basket’, alternando assim a elegância com um estilo mais desportivo.Gonçalo Peixoto, por seu lado, apostou em modelos femininos, que acentuam as curvas, e também nos brilhos e nas transparências, revivendo os loucos anos de 1920.