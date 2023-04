Detido jovem de 22 anos suspeito de ter divulgado fotografias de Marília Mendonça

pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos, no âmbito de uma ação para punir crimes praticados na internet. A operação 'Fenrir' pretende identificar administradores de perfis de redes sociais que divulgaram e partilharam fotos e vídeos do corpo de artistas.



o suspeito admitiu a autoria do crime. O homem pode arriscar uma pena de um a três anos de prisão e o pagamento de multa pelo crime.

Um jovem, de 22 anos, foi detido esta segunda-feira pela Polícia Civil, em Santa Maria, no Distrito Federal, no Brasil, por divulgar as imagens do corpo de Marília Mendonça enquanto estava a ser autopsiado O homem é ainda suspeito de ter partilhado fotografias nas redes sociais do corpo dos cantores Cristiano Araújo, que perdeu a vida num acidente de viação, em 2015, e Gabriel Diniz, que morreu vítima de um desatre aéreo, em 2019, avança a Globo.A detenção do jovem foi realizadaVárias internautas repudiaram a partilha de fotografias do corpo da cantora. A mãe de Marília Mendonça referiu que a família ficou "chocada com tamanha monstruosidade". Recorde-se que a jovem de 26 anos perdeu a vida num acidente de aviação em novembro de 2021 a caminho de um concerto.