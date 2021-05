"Deves estar a festejar": Sara Barradas recebe comentários de ódio após morte de Maria João Abreu

Mas que comentários tão tristes. Que mentalidade! Força Sara! Estamos contigo! Estamos com o José raposo! Estamos com vocês." e ainda "É inadmissível comentários desse género ainda por mais numa foto onde a Sara aparece com a filha! Ganhem juízo gente! Força Sara a vida é como é! Força ao José Raposo beijinhos."

João Soares em 2012, sendo frequentes as declarações de amor nas redes sociais de ambos.

Maria João Abreu morreu esta quinta-feira, deixando o País em choque . A família da atriz mostrou-se devastada, incluindo o ex-marido, José Raposo , com quem a artista teve dois filhos durante a união de 23 anos.Apesar do momento de luto, alguns utilizadores do Instagram deixaram comentários de ódio numa publicação de Sara Barradas, atual mulher de Raposo, indicando que a atriz estaria contente com a morte de Maria João Abreu."Estás contente por teres destruído um casamento", escreveu um internauta. "Agora deves estar a festejar", comentou outra pessoa.Perante estes comentários, os fãs de Sara responderam: "Recorde que após o divórcio de João e Raposo, o ex-casal mantinha uma boa relação e continuva a contracenar. Maria João Abreu trocou alianças com