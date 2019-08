São várias as figuras que públicas que já demonstraram estar a apoiar o ator Ângelo Rodrigues, internado no Hospital Garcia de Orta, em Almada. Através das redes sociais vão surgindo diversas publicações em que amigos e colegas do ator procuram transmitir-lhe força.

O colega de casa de Ângelo Rodrigues, Tiago Paiva, não foi exceção. Através do Instragam, o comediante e argumentista publicou uma fotografia com o amigo e foi com humor que desejou as melhoras rápidas a Ângelo.





"Há uma semana estávamos a escolher o sítio da lua de mel e optámos por ser em Rio Tinto! Nem te livres de não recuperar rápido e de me estragares a minha viagem de sonho! Estamos todos contigo mano!!!!", pode ler-se na descrição da fotografia publicada por Tiago Paiva.

Com humor, o comediante acrescenta ainda: "Ps: Deves-me 11 paus da empregada de limpeza! Mas pronto, tens desculpa! O Duarte e o João não estão internados e ainda não pagaram".

Recorde que Ângelo Rodrigues se encontra-se em coma induzido no Hospital Garcia de Orta. O ator, que em 72 horas já foi submetido a quatro cirurgias, teve de ser internado devido a uma infeção grave, alegadamente pela injeção de esteróides.

Neste momento, sabe-se que Ângelo Rodrigues está estável mas com prognóstico reservado.