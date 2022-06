A festa de aniversário do menino contou com a presença, para além de Cristiano e de Georgina, dos irmãos Eva e Mateo, Alana Martina, e a pequena Bella Esmeralda, assim como alguns amigos de Cristianinho e do pai."Dia mágico e especial", escreveu a modelo ao partihar uma série de imagens do dia de aniversário do filho do craque português.