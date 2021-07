Diana faria hoje 60 anos: As curiosidades mais escondidas sobre a princesa do povo

A princesa Diana faria esta quinta-feira, dia 1 de julho, 60 anos. A princesa do povo, como era conhecida, morreu aos 36 anos, em 1997, num acidente de carro enquanto era perseguida por paparazzi. William tinha 15 anos e Harry 12, quando perderam a mãe.



Diana tornou-se um ícone da moda e toda a vida da princesa foi escrutinada pelos meios de comunicação social. No entanto, há ainda algumas curiosidades sobre a vida de Lady Di que ainda são pouco conhecidas.

Diana era uma mulher revolucionária e que gostava de quebrar as regras. Durante a cerimónia do casamento com o príncipe Carlos, Diana surpreendeu todos quando se recusou a dizer, nos votos, que obedeceria ao marido. De acordo com os votos matrimoniais da realeza, a noiva deveria declarar sempre obediência ao marido.

Um facto divulgado há poucos anos revela que a princesa tinha um vibrador da sorte e que o transportava para todo o lado. O guarda-costas de Lady Di, Ken Wharfe, contou, no livro Diana: O Segredo Mais Bem Guardado, que a princesa tinha um vibrador que levava para todo o lado.

A poucos meses do trágico acidente que matou a princesa de Gales foi feito um leilão dos vestidos mais icónicos da princesa para arrecadar fundos para instituições de caridade que se dedicam ao combate da sida e do cancro da mama. O leilão arrecadou mais de cinco milhões de euros. Uma das peças vendidas foi o vestido que Diana usou quando dançou com John Travolta em 1985 na Casa Branca. O vestido foi vendido por mais de 116 mil euros.

Diana foi uma das primeiras figuras públicas a visitar e apertar as mãos de pessoas seropositivas sem nenhuma proteção, ainda em 1987, o que na época representou um grande passo para a diminuição do preconceito sobre a sida e a as formas de transmissão da doença;

Quando ainda era pouco conhecida e namorava há pouco tempo com o príncipe Carlos, Diana protagonizou um dos momentos que marcou a forma como todos olhavam para a princesa. Diana visitou um jardim de infância e aceitou tirar uma foto com duas crianças ao colo. No momento em que a foto foi tirada um raio de sol atingiu as pernas da princesa e revelou uma silhueta invejável. Segundo a imprensa internacional depois dessa foto Carlos terá dito a Diana: "Sabia que as tuas pernas eram boas. Mas não me apercebi que eram tão espetaculares". Uns meses depois desse episódio o príncipe de Gales pediu Diana em casamento.

Carlos e Diana eram primos afastados. Os dois eram descendentes do rei Henrique VII.

O prémio nobel da Paz foi atribuído à princesa Diana meses após a sua morte.